Schronisko dla zwierząt w Zielonej Górze - budowa zmierza ku końcowi. Na jakim etapie są prace? Co z budynkiem dla kotów?

-Do końca stycznia ma być już stan surowy całego budynku dla piesków, w lutym będzie kładziony dach i mam nadzieję, że termin końcówki kwietnia to będzie termin ostateczny. Później będą już łatwiejsze prace. Jak budynek zostanie zamknięty to nie będą one zależne od pogody - mówi Paweł Wysocki, radny miasta Zielona Góra - Przypomnę tylko, że obiekt ma być wyremontowany, wyposażony i w pełni skanalizowany – dodaje.