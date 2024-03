Sensacyjne odkrycie w Lubuskiem! Na "Rysiowym Polu" znaleziono artefakty... sprzed kilku tysięcy lat!

Cenne przedmioty członkowie stowarzyszenia Drossen Lubuskie odkryli na terenie powiatu słubickiego w miejscu nazywanym "Rysiowym Polem". Co ważne, do odkrycia doszło z wykorzystaniem wykrywaczy metali, na co zgodę wydał Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

- Po przeprowadzeniu oględzin miejsca znalezienia, przedmioty zabezpieczono w siedzibie Delegatury WUOZ w Gorzowie Wlkp. Depozyt przedmiotów wykonanych z brązu składał się z 3 sierpów, 2 siekierek, 4 bransolet (w tym 3 ornamentowanych), 6 kółek, 2 fragmentów pręta, oraz fragmentu szpili brązowej. Ponadto wśród przedmiotów zarejestrowano odpady poodlewnicze - informuje Norbert Burzyński z delegatury WUOZ w Gorzowie Wielkopolskim.