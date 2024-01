Sensacyjne zwycięstwo gorzowskich koszykarek w Stambule! Ale w EuroCup Women dalej gra Galatasaray Robert Gorbat

Gorzowskie koszykarki sprawiły nie lada niespodziankę w 1/8 finału EuroCup Women. W czwartek (18 stycznia) w rewanżowym meczu 1/8 finału pokonały w Stambule tamtejszy Galatasaray 91:85. Pierwsze spotkanie w Gorzowie zakończyło się jednak 14-punktowym zwycięstwem zespołu ze stolicy Turcji i to on awansował do ćwierćfinału.