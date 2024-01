Gorzowianki dzielnie walczyły, ale faworyzowany Galatasaray Stambuł był zbyt mocny

INVEST IN THE WEST ENEA GORZÓW WLKP. – GALATASARAY CAGDAS FACTORING STAMBUŁ 73:87

Tuż po zmianie stron przyjezdne szybko uciekły na 13 „oczek” (47:34), a w 26 min po „trójce” swojej liderki Myishy Hines-Allen prowadziły już różnicą 15 punktów (55:40). Trzecia kwarta miała wyrównany przebieg, gorzowianki mocno się starały, by zmniejszyć dystans do rywalek, ale za każdym razem starania te torpedowane były celnymi rzutami za trzy punkty. W tym elemencie gry gospodynie mocno ustępowały koszykarkom z Turcji. W całym meczu – na 17 prób – z dystansu trafiły tylko trzy razy.

To było otwarcie! To były emocje! To było zwycięstwo gorzowianek!

W ostatniej odsłonie spotkania w grze obu drużyn można było zaobserwować sporo chaosu. Zespoły trafiały do kosza seriami. Najpierw było 5:0 dla przyjezdnych, które prowadziły 71:55. Następne minuty należały do gorzowianek (9:0 - w 34 min po trafieniu Stephanie Jones było 64:71), a kolejne do ich rywalek (8:1). W końcówce rywalizacji górą był silniejszy i skuteczniejszy zespół z Turcji, którego najwyższa przewaga w meczu wyniosła 17 punktów – 87:70. Do rewanżu w Stambule dojdzie 18 stycznia.