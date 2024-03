Sfałszowane podpisy na listach kandydatów na radnych w jednej z lubuskich gmin. Afera w gminie Dąbie. Sprawa zgłoszona do prokuratury

Wybory samorządowe coraz bliżej. Odbędą się one 7 kwietnia 2024 roku. Przedwyborczy szał widoczny jest już nawet w małych gminach. Pojawiają się banery, roznoszone są ulotki, a do niedawna osoby angażujące się w wybory zbierały podpisy pod listami kandydatów na radnych.

Aby kandydat na radnego został zarejestrowany przez komitet w gminie do 20 tys. mieszkańców, musi zebrać co najmniej 25 podpisów. Nie wydaje się, żeby to była duża liczba. Jednak w gminie Dąbie (niecałe 5 tys. mieszkańców) doszło do sfałszowania podpisów.

Sprawa jest o tyle poważna, że podczas wpisywania się na listę danego kandydata trzeba podać również PESEL. Według Urzędu Ochrony Danych Osobowych PESEL jest kluczową daną osobową dla Polaków. Pod koniec zeszłego roku weszła w życie ustawa umożliwiająca zastrzeżenie nr PESEL.