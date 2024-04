Tutaj bój był zażarty. O zwycięstwie zdecydowało… sześć głosów

W Krzeszycach (powiat sulęciński) o zwycięstwie Stanisława Peczkajtisa, dotychczasowego wójta, zdecydowało ledwie... sześć głosów. Peczkajtis zebrał ich 998, a jego konkurent – Tomasz Trawiński – 992.

Co ciekawe, gdyby w wyborach w gminie doszło do remisu, to wójtem byłby Trawiński. On bowiem wygrał w trzech z pięciu obwodowych komisjach wyborczych (a liczba zwycięstw w „obwodach” jest jedynym kryterium, na które spogląda się w przypadku remisu; jeśli i tu jest po równo, o zwycięstwie decyduje losowanie). O zwycięstwie Peczkajtisa zdecydowała jednak przewaga w samej miejscowości Krzeszyce.