Śmieciowa zgaduj – zgadula we wsi pod Międzyrzeczem. Nie masz Internetu, to nawet śmieci nie wyrzucisz

Ten dzień (piątek 11 czerwca) pewnie przejdzie do historii Św. Wojciecha jako poranek… śmieciowego chaosu. Oto rankiem część mieszkańców nagle zauważyła, że druga część sąsiadów powystawiała przed swe posesje wory z odpadami segregowanymi. Zamiast do pracy ruszyli więc do piwnic i garaży, aby wytargać swe ,,segregowane’’. Zamieszanie było niezłe, pytań mnóstwo, no bo Ci, którzy nie wystawili, zaczęli dociekać skąd sąsiedzi wiedzieli, że trzeba wystawiać. Wiedzieli z Internetu.

Do siódmej jednak worki stanęły rzędami przed posesjami. A kilka godzin później przyjechali Panowie i je zabrali. Swoją drogą, obserwując sposób ich działania trudno nie wyjść z podziwu, że w takim szalonym tempie można pracować. Brawo. Śmieci migiem odjechały, ale problem pozostał.

