Sprawa z Zatoniem już jasna. Nie będzie parkingu i placu festynowego. Mocne argumenty oraz sprzeciw mieszkańców

Burzliwe głosowanie i sprzeciw mieszkańców

Mieszkańcy Zatonia podtrzymują, że najlepszym rozwiązaniem jest zachowanie naturalnego charakteru ich okolicy oraz ograniczenie inwestycji do niezbędnych minimalnych potrzeb lokalnej społeczności.

Kompromisowa propozycja

Nie zgadzamy się na inwestycję

Nie zyskało to jednak aprobaty społeczności z uwagi to, że nie zmieniła się lokalizacja parkingu, a jedynie jego powierzchnia. Mieszkańcy uważają, że parking dalej znajdowałby się w zbyt odległości do ich domów. Ogromne ilości samochodów, spaliny, kurz i głośne wydarzenia bezpośrednio dotknęłyby lokatorów pobliskich domów, którzy świadomie zdecydowali się na życie w tym miejscu m.in. ze względu na ciszę.