Mieszkańcy Zatonia czują się pomawiani i zakłamywani. W internecie pojawiają się sprzeczności. Miasto szykuje kompromisowe rozwiązanie

Fałszywi prorocy?

O co toczy się spór?

Gdzie ma powstać parking?

Mieszkańcy twierdzą, że parking ma powstać kilkadziesiąt metrów od ich okien i obawiają się, że faktycznie mógłby stać się miejscem stałego parkowania dla dużej liczby samochodów, co skutkowałoby znacznym zwiększeniem ruchu i hałasu w okolicy. Jako propozycję rozwiązania sugerują budowę parkingu za parkiem, wzdłuż drogi do Niedoradza wzorem poprzednich lat. Plac festynowy z kolei miałby być wykorzystywany do organizacji wielotysięcznych imprez masowych, a nie jak przestawiają przedstawiciele Stowarzyszenia do zabaw z dmuchańcami czy foodtrackami. Twórcy petycji poddają pod wątpliwość, że inwestycja za 4,5 mln zł nie będzie przeznaczona do kilku małych imprez w roku.