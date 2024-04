Stal Gorzów dostała 400 tys. zł na promocję Lubuskiego

- Mamy dwa wielkie sportowe skarby, które dotyczą dyscypliny, która wplotła się w genotyp Lubuszanina. Takj jak chcemy, by marka „Lubuskie warte zachodu” była rozpoznawalna w kraju, tak chcemy, by drużyny, które chcemy wykorzystać do wzmacniania tej marki wiedziały, że mogą liczyć na wsparcie województwa. I to nie jednorazowo. Chcemy, że to był stały proces – mówił w piątkowe południe 5 kwietnia marszałek lubuski Marcin Jabłoński. W siedzibie Stali Gorzów podpisał umowę na promocję Lubuskiego przez żużel. Stal, podobnie jak dzień wcześniej Falubaz Zielona Góra, dostała 400 tys. zł.