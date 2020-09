Stal Gorzów pojedzie o medale! Właśnie awansowała do rundy play off!

Gorzowscy kibice mogą już być spokojni o awans Stali do rundy play off PGE Ekstraligi. We wtorek 8 września MrGarden GKM Grudziądz pokonał Motor Lublin i dzięki temu gorzowianie znaleźli są już pewni miejsca w pierwszej czwórce rozgrywek.

Marzenia kibiców, żużlowców i działaczy Moich Bermudów się ziściły! Gorzowianie pojadą w tym roku o medale drużynowych mistrzostw Polski. We wtorek 8 września zapewnił im to wynik pomiędzy MrGarden GKM-em Grudziądz a Motorem Lublin. Grudziądzanie, którzy nie mają już szans na awans do rundy play off, a także nie grozi im już spadek z ligi, pokonali lublinian 46:44. Stalowcy już zakończyli rundę zasadniczą z dorobkiem 21 punktów i aktualnie zajmują drugie miejsce w tabeli (prowadzi Fogo Unia Leszno z 25 punktami). Po zwycięskim meczu 6 września z Betardem Spartą we Wrocławiu byli już jedną nogą w play offach. Musieli jednak czekać na wyniki pozostałych spotkań. W tabeli panuje bowiem wielki ścisk i o miejsce w rundzie finałowej walczą jeszcze: RM Solar Falubaz Zielona Góra (ma 20 pkt.), Motor Lublin (przed wtorkowym meczem miał 16 pkt.), Eltrox Włókniarz Częstochowa (16 pkt.) i Betard Sparta Wrocław (14 pkt).

Wynik wtorkowego meczu w Grudziądzu sprawił, że tylko jeden punkt za zwycięstwo w dwumeczu zdobył Motor Lublin. Ma teraz 17 oczek w tabeli i nawet ewentualne zwycięstwo za trzy punkty w ostatnim meczu (13 września) z RM Solarem Falubazem nie sprawi, że Motor wyprzedzi gorzowian.

Stalowców nie wyprzedzi też już Sparta Wrocław, która w środę 9 września pojedzie zaległe spotkanie w Grudziądzu, a w poniedziałek 14 września w Rybniku z PGG ROW-em.

Tabela po rozegraniu meczu w GKM – Motor wygląda tak, że stalowców wyprzedzić może już tylko Falubaz (jeśli co najmniej zremisuje w Lublinie) oraz Włókniarz Częstochowa (jeśli w spotkaniach w Rybniku i w Lesznie zdobędzie łącznie sześć oczek). Co więcej, nie jest wykluczone, że Moje Bermudy Stal przystąpi do decydującej walki o medale z drugiego miejsca.

Pewny awansu do rundy play off nie może być jeszcze Falubaz. By znaleźć się w rundzie finałowej, będzie musiał zdobyć co najmniej punkt bonusowy w Lublinie. Tabela PGE Ekstraligi (stan na 8 września): Fogo Unia Leszno – 25 pkt. (+144) Moje Bermudy Stal Gorzów – 21 pkt. (+66) RM Solar Falubaz Zielona Góra – 20 pkt. (+39) Motor Lublin – 17 pkt. (+42) Eltrox Włókniarz Częstochowa – 16 pkt. (+16) Betard Sparta Wrocław – 14 pkt. (+16) MrGarden GKM Grudziądz – 10 pkt. (-84) PGG ROW Rybnik – 2 pkt. (-239) Do rozegrania pozostały mecze: Rybnik – Częstochowa (9 września)

Grudziądz – Wrocław (9 września)

Leszno – Częstochowa (13 września)

Lublin – Zielona Góra (13 września)

Rybnik – Wrocław (14 września)

Awans żużlowców Moich Bermudów Stali do rundy play off to niemal gotowy scenariusz na film! Stalowcy przegrali bowiem sześć pierwszych spotkań w sezonie i w połowie rozgrywek byli na ostatnim miejscu. Osiem kolejnych zwycięstw sprawiło jednak, że żółto-niebiescy awansowali do rundy finałowej. Czytaj również:

