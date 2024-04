Stal Gorzów rozpoczyna sezon. W zeszłym roku w drużynie każdy poprawił średnią. Teraz będzie finał PGE Ekstraligi?

MARTIN VACULIK. W dalszym ciągu pozostaje kapitanem ebut.pl Stali Gorzów, którym został przed ubiegłorocznym sezonem po odejściu Bartosza Zmarzlika. Bycie szefem drużyny wpłynęło na jego formę, bo ubiegłoroczna średnia 2,274 pkt./bieg była najwyższą w historii startów Słowaka w Stali. W ligowych rozgrywkach lepsi pod względem średniej byli od niego: Bartosz Zmarzlik, Emil Sajfutdinow i Janusz Kołodziej. Tylko w dwóch spośród szesnastu ligowych spotkań „Vacul” nie zanotował dwucyfrowej zdobyczy punktowej. A to w żółto-niebieskich barwach jeszcze mu się wcześniej nie zdarzyło. Rozpoczynający się właśnie sezon będzie jego szóstym w gorzowskim klubie.

Martin Vaculik w zeszłym sezonie wystartował w lidze w 84 biegach. Zdobył w nich 181 punktów i 10 bonusów. Wygrał 38 wyścigów. Stal Gorzów

ANDERS THOMSEN. Z roku na rok staje się coraz bardziej skutecznym zawodnikiem. W zeszłym sezonie osiągnął średnią 2,155 pkt./bieg. Była ona nie tylko najwyższą w historii startów sympatycznego Duńczyka w barwach Stali, ale jednocześnie jego najwyższą średnią w najwyższej lidze w Polsce. Szkoda tylko, że był to jego drugi kolejny sezon, który musiał przedwcześnie skończyć z powodu kontuzji. Trzymamy kciuki, by teraz pech go omijał. W 2024 Thomsen będzie jeździł w Stali szósty sezon.

Anders Thomsen w zeszłym sezonie wystartował w lidze w 71 biegach. Zdobył w nich 145 punktów i 8 bonusy. Wygrał 29 wyścigów. Stal Gorzów

SZYMON WOŹNIAK. Na torze oraz poza nim widać, że z Vaculikiem i Thomsenem tworzy zgraną paczkę. I jeśli spojrzeć na statystyki, to też należy z nimi do tej samej grupy. Tak samo jak Słowak i Duńczyk, w zeszłym sezonie Woźniak osiągnął najwyższą średnią w historii swoich startów w Stali oraz w historii startów w PGE Ekstralidze. Wyniosła ona 1,974 pkt./bieg. Jak widać, niewiele brakowało, by po raz pierwszy w karierze 30-latka przekroczyła ona dwa „oczka”. Nowy sezon będzie siódmym rokiem Woźniaka w Stali.

Szymon Woźniak w zeszłym sezonie wystartował w lidze w 77 biegach. Zdobył w nich 136 punktów i 16 bonusów. Wygrał 23 wyścigi. Stal Gorzów

OSKAR FAJFER. W zeszłym roku powrócił do PGE Ekstraligi po siedmiu sezonach startów w niższej klasie rozgrywkowej. Jego wyniki pokazały, że na ten krok było warto się zdecydować. Średnia 1,763 pkt./bieg była najwyższą w karierze Fajfera na tym szczeblu (wcześniej w „najlepszej lidze świata” jeździł jako junior). Kibice nie będą mieli nic przeciwko, jeśli - wzorem swoich kolegów - będzie on ją jeszcze śrubował.

Oskar Fajfer w zeszłym sezonie wystartował w lidze w 76 biegach. Zdobył w nich 111 punktów i 23 bonusy. Wygrał 13 wyścigów. Stal Gorzów

JAKUB MIŚKOWIAK. To jedyna nowa twarz w pierwszej drużynie ebut.pl Stali Gorzów. Zastąpił bowiem Wiktora Jasińskiego, który na ten sezon został wypożyczony do drużyny z Ostrowa. Do gorzowskiego klubu indywidualny mistrz świata juniorów 2021 przyszedł po pięciu sezonach spędzonych we Włókniarzu Częstochowa. Ubiegłoroczna średnia – wyniosła ona 1,448 pkt./bieg - była niższa niż w trzech wcześniejszych sezonach. 2023 był jednak pierwszym sezonem startów „Miśka” w gronie seniorów.