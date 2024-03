Stal Gorzów z dwiema nominacjami do prestiżowych nagród

Sportbiz Awards to jedyne międzynarodowe wyróżnienia w polskim biznesie sportowym. W tym roku odbędzie się już dwudziesta edycja nagród, które przyznawane są w dwunastu kategoriach (w tym w trzech międzynarodowych).

Stal Gorzów została nominowana w dwóch kategoriach. W kategorii Fan Engagement gorzowski klub nominowany jest za akcję marketingową, która była prowadzona przed sezonem 2023. Zawodnicy tacy jak Szymon Woźniak, Martin Vaculik czy Oskar Fajfer a także trener Stanisław Chomski telefonowali do osób, które kupiły karnety, by wymienić z nimi kilka miłych słów, m.in. podziękować za wsparcie czy umówić sią na spotkanie na meczu na stadionie.

Do Sportbiz Awards – w kategorii Wydarzenie Sportowe – nominowane jest z kolei Grand Prix Gorzów 2023. To jedna z rund wyłaniających żużlowego indywidualnego mistrza świata. Stal Gorzów organizuje ją wspólnie z Discovery, które jest właścicielem praw do cyklu (przypomnijmy, że w tym roku gorzowska runda GP będzie 29 czerwca).