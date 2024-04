Stal Gorzów zwycięska przed startem ligi. Zrewanżowała się Sparcie Wrocław

Obie drużyny przystępowały do kontrolnego pojedynku bez jednego z liderów. Po stronie gości zabrakło Daniela Bewleya, który na poniedziałkowy wieczór miał zaplanowany mecz w lidze angielskiej. W jego miejsce trener wrocławian Dariusz Śledź desygnował więc do jazdy Francisa Gustsa.

W szeregach gospodarzy zabrakło natomiast Szymona Woźniaka. W ostatni piątek zaliczył on upadek w Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi i robi wszystko, by być gotowym na pierwszy mecz ligowy Stali z Apatorem. Zamiast niego do składu wskoczył Mathias Pollestad.