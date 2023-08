Stanisław Chomski: Kto myślał, że łatwo pokonamy Toruń, był w błędzie

Oskar Paluch odjechał najlepszy mecz w karierze, za to Anders Thomsen nie wygrał choćby biegu. W efekcie ebut.pl Stal Gorzów zakończyła piątkowy mecz z For Nature Solutions Apatorem Toruń wynikiem 45:45.

- Ten, kto myślał, że przyjedzie tu Toruń i go łatwo pokonamy, był w błędzie – mówił w piątek po meczu szkoleniowiec gorzowian Stanisław Chomski. Jego podopieczni zremisowali z żużlowcami Apatora i dopisali do swojego konta jedno „oczko”. Sezon zasadniczy zakończyli z dwudziestoma punktami, co dało im trzecią lokatę przed decydującą fazą rozgrywek.

To, że piątkowe spotkanie może nie być dla stalowców spacerkiem, widać było już w pierwszej serii wyścigów. Start do inauguracyjnej gonitwy wygrał Martin Vaculik. ale w końcowej części biegu musiał uznać wyższość Roberta Lamberta.

- Dałem się objechać, bo nie wybrałem dobrej linii do jazdy – mówił później o tej porażce „Vacul”. W następnym pojedynku powód do zadowolenia znów mieli goście. Po raz pierwszy w tym sezonie nie przegrali podwójnie wyścigu młodzieżowego na wyjeździe. A że w dwóch kolejnych biegach to goście dojeżdżali do linii mety po trzy punkty, na pierwszą przerwę żużlowcy zjeżdżali przy remisie 12:12.

W drugiej serii startów wydawało się, że gorzowianie złapią wiatr w żagle. W V biegu Vaculik zrewanżował się Lambertowi, a Jasiński przywiózł za plecami Przedpełskiego. Z kolei gonitwę VII stalowcy wygrali podwójnie, bo wykluczony za upadek w pierwszym łuku został Emil Sajfutdinow. 23:19 po drugiej serii startów – jak się później okazało – było najwyższym prowadzeniem gorzowian. Bieg VIII, choć Stal zremisowała, to wprawił kibiców w euforię. Oto bowiem 17-letni Oskar Paluch wystrzelił spod taśmy najszybciej i obronił się przed atakami Roberta Lamberta, aktualnie ósmego zawodnika w klasyfikacji Grand Prix.

Zwycięstwo „młodego Bola” było jednak jedynym w trzeciej serii wyścigów po stronie Stali. W biegu IX Szymon Woźniak nie znalazł sposobu na Wiktora Lamparta, a w gonitwie X Vaculik musiał uznać wyższość Sajfutdinowa. Po tej części meczu na stadionowym telebimie widniał wynik 31:29 dla Stali.

W biegu XI gorzowianie nawet stracili prowadzenie w meczu. Para Woźniak-Paluch przegrała bowiem podwójnie z Patrykiem Dudkiem i Pawłem Przedpełskim. Wielu kibiców mogło się dziwić, dlaczego trener Stanisław Chomski wstawił w tym wyścigu juniora za solidnie punktującego Jasińskiego. - Wiktor został wycofany nie dlatego, że źle jechał, tylko, żeby sprawdzić Oskara w trudnych warunkach bojowych. Wygrał z Lambertem, niech się sprawdza. Kiedy próbować, jak nie w takich meczach? – tłumaczył po meczu szkoleniowiec. W gonitwie XII gorzowianie doprowadzili do meczowego remisu, w kolejnym biegu go utrzymali i przed wyścigami nominowanymi było 39:39.

Nominowane biegi też zakończyły się remisem. Punktami z meczu w Gorzowie podzieliły się obie drużyny, ale bonus za zwycięstwo w dwumeczu (92:88) zgarnęli goście.

W niedzielę 13 sierpnia ma rozpocząć się runda play off. W ćwierćfinale Stal zmierzy się z Tauronem Włókniarzem Częstochowa. Pierwszy mecz rozegrany zostanie na „Jancarzu”.

EBUT.PL STAL GORZÓW – FOR NATURE SOLUTIONS APATOR TORUŃ 45:45

Stal: Szymon Woźniak 9 (0,3,2,1,3), Oskar Fajfer 7+2 (2,2’,0,1’2), Martin Vaculik 10 (2,3,2,3,0), Wiktor Jasiński 3+2 (1’,1,1’,-), Anders Thomsen 7 (2,2,0,2,1), Oskar Paluch 7+1 (3,1’,3,0), Jakub Stojanowski 2 (1,0,1).

Apator: Patryk Dudek 10 (1,3,1,3,2), Wiktor Lampart 6 (0,1,3,2), Robert Lambert 10 (3,2,2,0,3), Paweł Przedpełski 6+2 (3,0,1’,2’,w), Emil Sajfutdinow 10+1 (3,w,3,3,1), Krzysztof Lewandowski 2 (2,0,0), Mateusz Affelt 1 (0,1,0). Czytaj również:

