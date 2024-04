„Lwy” poskromione, ale nie rozbite na „Jancarzu”. Drugie domowe zwycięstwo gorzowskich żużlowców

EBUT.PL STAL GORZÓW WLKP. – KRONO-PLAST WŁÓKNIARZ CZĘSTOCHOWA 48:42

BIEG PO BIEGU

Gospodarze potrzebowali "odkupienia"

Goście popracowali nad swoim sprzętem

„Lwy” musiały się zabrać w parkingu do ostrej pracy, bo zdecydowanie przegrywały większość startów. Przed V wyścigiem Kacper Woryna zmienił motocykl – wystarczyło to tylko do rozdzielenia Jakuba Miśkowiaka i Vaculika. Ale już w następnym, VI biegu Mikkel Michelsen i Maksym Drabik pokazali plecy Thomsenowi, choć „gorzowski” Duńczyk do ostatnich metrów próbował się wedrzeć przynajmniej na drugą pozycję. Dobrą passę przejezdnych podtrzymał w gonitwie numer VII Madsen, zdecydowanie pokonując Fajfera i Woźniaka. Jego zwycięstwo dało jednak gościom zaledwie remis 3:3, bo junior Halkiewicz przyjechał do mety daleko za całą stawką zawodników. W połowie spotkania prowadzenie gorzowian zmalało do sześciu „oczek” (24:18).