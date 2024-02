Budowa obwodnicy zachodniej to także nowe tereny inwestycyjne. Tak ma się zmienić Zielona Góra

Nowe tereny inwestycyjne, kolejny tunel pod torami, nowa siedziba strażaków i policji, nowa szkoła i kompleks rekreacyjno-sportowy, zadaszone lodowisko i wrotkowisko to jeszcze nie wszystkie zmiany, jakie zaplanowało miasto.

Nowe inwestycje w mieście? Ma być ich wiele, a to między innymi za sprawą nowych terenów inwestycyjnych, które pojawią się przy okazji budowy obwodnicy zachodniej i drugiego etapu Trasy Aglomeracyjnej. W sumie blisko 130 hektarów do zagospodarowania. I bez konieczności wycinania lasów, bo to polany. Zmiany w mieście spowodowane będą nie tylko tą inwestycją drogową. Plany miasta są szerokie. Czy spodobają się mieszkańcom?

Przy okazji budowy Trasy Aglomeracyjnej i obwodnicy zachodniej powstaną nowe strefy inwestycyjne

Prezydent Janusz Kubicki tłumaczył na sesji rady, że nowa droga (trasa aglomeracyjna i obwodnica zachodnia) to szansa na wytyczenie nowych terenów inwestycyjnych. Do nich trzeba stworzyć dogodne dojazdy. By tak się stało, przystąpiono do stworzenia planów przestrzennego zagospodarowania…

Na miejscu łąk i leśnych polan zaplanowano pięć obszarów inwestycyjnych, nie licząc tego przy ulicy Foluszowej, dla której plan jest opracowany od lat. Ale uwaga, plany te nie zagrażają pobliskim ogródkom działkowym. Chodzi o obszar 10 hektarów. Nowa droga zostanie poprowadzona tuż przy samych torach i od nich będzie wjazd na działki inwestycyjne. Wzdłuż obwodnicy zachodniej zaplanowano pięć obszarów inwestycyjnych. Licząc od nowego ronda, które ma powstać na Trasie Północnej – między rondem Piastów Śląskich a rondem Ireny Sendlerowej – to 17, dalej 6, 50, 41 i 15 hektarów. Co na tych terenach powstanie? Mieszkania lub bloki. Ale także np. nowa siedziba straży pożarnej. Funkcjonariusze przeniosą się tu z ulicy Kasprowicza.

Nowa siedziba policji, centrum rekreacyjne, lodowisko....

A skoro o nowych siedzibach mówimy, to także policjanci doczekają się nowoczesnego obiektu. Ten ma powstać na działce niedaleko kościoła na osiedlu Pomorskim. Teren został już przekazany. Prace projektowe ze strony policji trwają.

Kolejna inwestycja powstanie na osiedlu Czarkowo. Trwa tam budowa szkoły, która będzie filią Zespołu Edukacyjnego w Przylepie. To nie koniec zmian na tym osiedlu. Po prawej stronie przy wjeździe do Łężycy powstanie za około 10 mln zł Centrum Integracyjno-Kulturalne. Chodzi o boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne oraz pumptrack, labirynt dla młodzieży, wieżę obserwacyjną z placem zabaw i park trampolin. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca tego roku (przetarg w marcu) w ramach unijnych projektów Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach tzw. ZIT-ów powstanie też inne zadanie - budowa zadaszonego lodowiska i rolowiska przy kąpielisku H2Ochla. Na dachu będzie instalacja fotowoltaiczna, obok magazyny energii. To ma zapewnić funkcjonowanie bez pobierania energii z zewnątrz. Inne zadania ze wspomnianych unijnych pieniędzy to przebudowa schroniska dla zwierząt czy rewitalizacja Parku Tysiąclecia.

Kolejny podziemny tunel połączyć ma dwie części miasta

Kolejna zmiana, jaką zaplanowało miasto wspólnie z partnerami, to budowa centrum przesiadkowego PKP/PKS na miejscu dawnej siedziby Schenkera. A z nim związana jest budowa kolejnego tunelu podziemnego dla pieszych i rowerzystów. Połączyłby centrum przesiadkowe z planowaną budową osiedla na terenie dawnego Zastalu. Tu jednak sprawa nie będzie taka prosta, bo zgodnie z decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków trzeba pozostawić niektóre hale i obiekty Zastalu.

