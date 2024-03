Sterty śmieci w rejonie ul. Jana Pawła II w Kostrzynie. Mieszkanka apeluje do ludzi: Czemu to robicie?!

- Kiedyś sama sprzątałam te śmieci, bo nie mogłam na to patrzeć. Dziś już nie mam na to siły. Nie rozumiem, dlaczego ludzie aż tak śmiecą - mówi mieszkanka Kostrzyna. Kobieta zwróciła uwagę na śmieci, które zalegają w rejonie ul. Jana Pawła II.

- Wypije jeden z drugim setkę, a butelkę rzuci w krzaki. Kiedyś, jak miałam zdrowie, to sama te śmieci zbierałam, bo nie mogłam na to patrzeć. Dobrze by było, gdyby czasem jakiś urzędnik przeszedł się po mniej uczęszczanych rejonach miasta. Tam naprawdę jest masa śmieci - mówi nam mieszkanka Kostrzyna nad Odrą. Kobieta mieszka przy ul. Jana Pawła II.

Śmieci aż kłują w oczy

Nasza Czytelniczka wskazuje kilka zaśmieconych miejsc. To m. in. tereny przyległe to ul. Jana Pawła II i ul. Kaczmarka, w rejonie torów kolejowych. - Nie wiem, czyj to teren, czy miasta, czy kolei. Wiem, że śmiecą sami mieszkańcy, ale to nie znaczy, żeby właściciel tych terenów miał ich nie sprzątać. Wygląda to tragicznie, szczególnie teraz, po zimie - mówi Czytelniczka.

Śmiecą, piją i są wulgarni

Kolejne miejsce to ścieżka, łącząca ul. Jagiellońską i Jana Pawła II. Przy budynku transformatorowni po śmiechach dosłownie trzeba chodzić. Są tu buteleczki po "małpkach", puszki po piwie i cała masa innych śmieci. - Tragedia. Czasem chodzę tędy z dzieckiem do teściowej. To jest po prostu masakra. Śmieci to jedno, ale przy budynku trafo stacji często stoją podejrzane typy. Piją, zachowują się głośno, często wulgarnie - mówi pani Aneta, którą spotkaliśmy w tym miejscu, gdy robiliśmy zdjęcia do tego materiału.

Wideo: trwa wielkie sprzątanie Kostrzyna

Będzie posprzątane?

Sprawę zgłosiliśmy wiceburmistrzowi Kostrzyna nad Odrą. - Wyślemy w te miejsca osoby sprzątające - zapewnia Zbigniew Biedulski. Problem jednak jest głębszy. Posprzątanie wskazanych miejsc przy ul. Jagiellońskiej, Jana Pawła II i Kaczmarka to tylko kropla w morzu. Takich miejsc na terenie jest więcej. Kostrzyn od dłuższego czasu prowadzi akcję likwidowania dzikich wysypisk. Efekt? Pracownicy interwencji sprzątają teren, śmieci są zabierane, pracownicy przenoszą się w inne miejsce, a na świeżo posprzątanym terenie znów ktoś wysypuje odpadki. Władze miasta przypominają, że w Kostrzynie działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Każdy mieszkaniec może tu bezpłatnie i legalnie oddać swoje śmieci. Wyjątkiem są odpady poremontowe, które są objęte limitem.

Mapa: Śmieci w Kostrzynie zalegają w rejonie ul. Kaczmarka, Jana Pawła II i Jagiellońskiej

