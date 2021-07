Stowarzyszenie "Kolorowy Chynów" z Zielonej Góry nie zwalnia tempa i organizuje kolejną akcję. Już w tę niedzielę odbędzie się rajd rowery!

W niedzielę, 11 lipca, o godz. 11.00 ruszy Rodzinny Rajd Rowerowy, na który zaprasza Stowarzyszenie "Kolorowy Chynów" z Zielonej Góry. Zbiórka przy Chynowiance. Zapisy przyjmowane są już tylko do środy, 7 lipca. Można to robić w komentarzu pod postem na Facebooku Stowarzyszenia "Kolorowy Chynów" lub wysyłając wiadomość na adres mailowy: [email protected] Liczba miejsc ograniczona.

W programie zaplanowano wspólne grillowanie po dotarciu do Przytoku (organizatorzy zapewniają napoje i kiełbaski).

Stowarzyszenie "Kolorowy Chynów" nikogo nie zostawia w potrzebie

W ostatnich miesiącach stowarzyszenie powracało na nasze łamy dość często. Bo i mieszkańcy zielonogórskiego Chynowa nie stoją w miejscu i wciąż robią coś dla lokalnej społeczności. To oni m.in. regularnie organizowali kiermasze dla Ani Orłowskiej, by wesprzeć zbiórkę na terapię genową. W ich skarbonce udało się na ten cel zebrać ponad 100 tys. zł. A i mieszkańcy zapowiadają, że dalej będą zbierać (jeśli pojawi się taka potrzeba) nakrętki. Z samych nakrętek w ciągu 3 tygodni udaje się zebrać nawet do 2 tys. zł. To nie jest mała kwota. A przecież pieniądze na rehabilitację bardzo się przydadzą.