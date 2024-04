Panie, panowie badajcie się! Sami jesteście w stanie to zrobić. Jak? Podpowiadamy Leszek Kalinowski

Wszyscy wiemy, że profilaktyka jest najważniejsza. Czy jednak staramy się pomóc sobie samemu i zachować dobre zdrowie? By wykonać badanie nie zawsze musimy udać się do laboratorium czy gabinetu lekarskiego. Możemy także samemu się zbadać. Kobiety powinny regularnie wykonywać samobadanie piersi, a mężczyźni - samobadanie jąder. To nic nie kosztuje i zajmuje zaledwie kilka minut.