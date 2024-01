Studniówka ZSZ PBO w Zielonej Górze. Co to był za wieczór! I te kreacje... | ZDJĘCIA Joanna Niedziela Mariusz Kapała

Absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze w sobotni wieczór hucznie świętowali, a było co! Rozpoczęło się przecież oficjalne odliczane dni do matury. Jednak kto myślałby o tym, kiedy muzyka gra, stoły suto zastawione, a przyjaciele wzywają na parkiet. To był ich czas! Zobacz, jak się bawili i jakie kreacje przygotowali uczniowie ZSZ PBO!