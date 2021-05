Sulechów. Zachwyt nad rozlewiskiem Odry i Obry. Nie tylko dla ptaków to prawdziwy raj. Zabieramy Cię na cudny spacer

Obrzyca czy Obra wpada do Odry?

Ta druga rzeka jest największym, prawobrzeżnym dopływem Odry. Liczy blisko 70 kilometrów, a swoje źródło ma w Jeziorze Sławskim. Zanim wpada do drugiej co do wielkości rzeki Polski, łączy się z kanałem Obry. Mówi się więc, że to kanał Obry wpada do Odry. Jak zwał tak zwał, ale pewnym jest to, że to wyjątkowe miejsca