Światowy Dzień Kota w zielonogórskim schronisku. Aukcje, warsztaty i rozmowy o świadomej adopcji. Ale się działo!

Pozytywna relacja z czworonogami niesie za sobą wiele korzyści dla naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Koty są wyjątkowe i każdy, kto dzieli z nimi życie, wie o tym doskonale. Co więcej, przyjęcie kotka do domu to tylko pierwszy krok rozpoczynający długą, ekscytującą przygodę. Między innymi świadomej adopcji kotów mogliśmy porozmawiać z pracownikami zielonogórskiego schroniska w ramach tegorocznych obchodów Światowego Dnia Kota — "Nie odwracaj kota ogonem".