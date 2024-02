Droga w Miodnicy nowa i przejezdna. Inwestor podsumował wydatki!

- To bardzo ruchliwa trasa - zaznaczył marszałek Marcin Jabłoński. - Przy tym stanowi najkrótszą drogę z Żagania do Zielonej Góry. Mimo iż nie jest długa, to jest bardzo ważna dla społeczności lokalnej.

W czwartek 15 lutego 2024 Marcin Jabłoński, marszałek woj. lubuskiego wraz ze współpracownikami i radnymi wojewódzkimi podsumował przebudowę drogi w Miodnicy. Konferencja prasowa odbyła się w zatoce technicznej przy wyjeździe ze wsi.

Ile kosztowała przebudowa drogi?

całkowita wartość projektu to blisko 42,5 mln zł

wartość kwalifikowalna projektu to ok. 37,5 mln zł

dofinansowanie wyniosło 35 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to blisko 32 mln zł, budżet państwa dołożył 3,4 mln zł, wkład własny to 7,3 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest firma Eurovia Polska S.A. z siedzibą na Bielanach Wrocławskich. Umowa z wykonawcą została zawarta 16 marca 2022, zaś protokół odbioru końcowego został podpisany 7 grudnia 2023.