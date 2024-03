Znalazłeś porzuconego kota? Wiosną takie sytuacje będą się zdarzać. Zielonogórskie schronisko podpowiada co robić i jak pomóc

Do skutecznej walki z bezdomnością zwierząt niezbędna jest edukacja. O to, co my jako społeczność miejska możemy zrobić i jak postąpić, kiedy na swojej drodze spotkamy ciężarną kotkę albo porzucone kocię zapytaliśmy Monikę Nowak kierowniczkę schroniska dla zwierząt bezdomnych w Zielonej Górze.