"Symfonia fantastyczna" - Berlioza oraz koncert na harfę porwały słuchaczy w Filharmonii Zielonogórskiej. Przed nami kolejne atrakcje

Niebiańskie dźwięki harfy

Tym razem orkiestra symfoniczna Filharmonii Zielonogórskiej zagra pod batutą Basema Akikiego. To Libańczyk z pochodzenia, który w 2016 r. został nominowany do najważniejszej operowej nagrody „International Opera Awards” w kategorii najlepszego dyrygenta młodego pokolenia. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie (dyrygentura chóralna) oraz studia magisterskie w klasie dyrygentury na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie obronił rozprawę doktorską. Artysta posiada bardzo bogaty i różnorodny repertuar symfoniczno-operowy. Dyryguje m.in. dziełami Mozarta, Verdiego, Bizeta, Straussa, Offenbacha, Pucciniego, Czajkowskiego, Musorgskiego, Bartóka, Szymanowskiego, Góreckiego, Mykietyna, Kulenty czy Knapika. Współpracuje z licznymi orkiestrami i zespołami artystycznymi w Niemczech, Belgii, Libanie, Polsce, Francji, we Włoszech, USA i Kanadzie. W programie wieczoru znalazł się m.in. Koncert Es-dur na harfę i orkiestrę op. 7 - Reinhold Gliera, który wykonał muzyk rezydent filharmonii – Joel von Lerber.