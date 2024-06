Początek czerwca to w Lubuskiem masa imprez! Na co się wybrać? Podpowiadamy!

KARGOWA

Do niedzieli (2.06) potrwają Dni Kargowej. W sobotę (1.06) o 16, przy boisku sportowym (ul. Sulechowska), rozpocznie je koncert grupy śpiewaczej „Zbąszyńscy Seniorzy”. Po niej wystąpią „Kargowiacy” i przedszkolaki oraz uczniowie szkoły podstawowej. O godz. 18.30 na scenie pojawią się „Skolim” i „WonerS”. Wieczór zakończy koncert grupy „Łydka grubasa” o 22.30. To zespół wykonujący muzykę rockowo-metalową, ale jednocześnie czerpiący do woli z całego świata muzycznego i wplatający w swoje utwory niemal wszystkie gatunki. Muzycy poruszają bieżącą publicystykę ubraną w humorystyczny, sarkastyczny, a czasem dosadny tekst. O północy rozpocznie się dyskoteka dorosłego człowieka prowadzona przez DJ-a Dyro. W niedzielę (2.06), w godzinach 8.15-13, będzie okazja do zwiedzenia fabryki słodyczy Nestle (wymagane wcześniejsze zapisy w Mediatece), w godz. 14-18 odpłatnie kursować będzie kolejka uliczna. Po południu o 16 wystąpią „Żuki” wykonujące utwory The Beatles. Niedzielną gwiazdą (o 17.30) będzie Krystyna Giżowska.