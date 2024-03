Szaleńcza ucieczka 24-latka przed świebodzińską policją. Stwarzał ogromne zagrożenie dla postornnych osób

Pirat był znany świebodzińskiej policji

Jest on doskonale znany świebodzińskiej „drogówce”, ponieważ wielokrotnie był przez nich karany za wykroczenia drogowe, w tym spowodowanie zagrożenia, jazdę bez uprawnień. Wyrobione prawo jazdy również bardzo szybko utracił, kilkukrotnie nie zatrzymał się do kontroli i prowadzone były za nim pościgi. Za niezatrzymanie się do kontroli dla oraz niestosowanie się do wyroków sądu odbył kary pozbawienia wolności w łącznym wymiarze 20 miesięcy. To jednak nadal nie powstrzymało go od wsiadania za kierownicę… pomimo iż zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje go do 2025 roku!