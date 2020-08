Szerszenie i ich gniazda. Coraz więcej interwencji. Czy powinniśmy się ich bać? Jak się zachować?

Gdzie można spotkać gniazda szerszeni?

Gniazda szerszeni można spotkać praktycznie wszędzie, także w naszych domach np. w murze domu, na strychu, w altance. Mogą wybrać jako swoje miejsce pobytu opuszczone pszczele ule, budki lęgowe dla ptaków zawieszone na drzewach. Kiedyś zamieszkiwały dziuple drzew, ale teraz przystosowały się do nowych warunków krajobrazowych. Stąd ich obecność w naszych budynkach. Co jest ważne, szerszenie przemieszczają się i co roku zakładają swoje gniazda w innych miejscach.

Kiedy szerszenie atakują?

Gdy czują, że zagrożenie zbliża się do ich gniazda. I to jest bardzo ważna informacja. Jeśli widzimy jakieś gniazdo szerszeni, wycofajmy się z tego miejsca. Nie podchodźmy bliżej. Jeśli nie będziemy prowokować owadów, dadzą nam spokój. Nie będą agresywne.

Co robić, gdy pojawią się w naszym otoczeniu szerszenie?

Nie podchodźmy do nich, wycofajmy się od nich jak najdalej, ale spokojnie, bez wykonywania gwałtownych ruchów. Nie wolno też machać rękami czy krzyczeć. Jeśli będzie to możliwe, zakryjmy najbardziej wrażliwe na ukąszenie miejsca. VIDEO https://get.x-link.pl/8a1a9ee7-0c85-96ad-1575-391c2d3d1b93,5f9d625c-f148-bbb8-b7f7-fcce9d6afc6c,embed.html

Czy jad szerszenia może zabić?

Tak, w przypadku, gdy ukąszenie nastąpi u osoby uczulonej na jad błonkoskrzydłych. Wtedy może dojść do groźnego dla życia wstrząsu anafilaktycznego. Jeśli nie jesteśmy uczuleni, odczuwać będziemy ból, w miejscu ukąszenia pojawi się obrzęk i rumień.

Jaka dawka jest śmiertelna?

Badania pokazują, że dawka śmiertelna jadu szerszeni to od 10 do 90 mg jadu na każdy kilogram ciała. Zatem trzeba wielokrotnie większej liczby użądleń, aby zabić człowieka.

Jeden szerszeń potrafi wstrzyknąć mniej niż 0,2 mg jadu za każdym użądleniem.