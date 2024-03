Szmuglował nielegalny tytoń. Towar wiózł na zlecenie... z portalu ogłoszeniowego

W okolicach przejścia granicznego w Świecku funkcjonariusze Lubuskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli dostawczego busa. W środku znaleźli kartony z ponad toną tytoniu bez wymaganych polskich znaków akcyzy.

Kierowca pojazdu tłumaczył, że towar wiózł na zlecenie osoby z portalu ogłoszeniowego. Specjalnie do tego celu wypożyczył samochód i pojechał po tytoń do Niemiec. Gdyby towar trafił do sprzedaży, szacowane straty dla budżetu państwa wyniosłyby ponad osiemset tysięcy złotych z tytułu podatków - informuje Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.