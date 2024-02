Szprotawski park zyskał nowe ławki. Tam można odpocząć

- Kolejna partia ławek trafiła na główną aleję Parku Słowiańskiego, w związku z przygotowaniami do otwarcia ścieżki archeologicznej o nazwie Starożytni Bobrzanie - informuje Maciej Bobryna, regionalista i kierownik w magistracie. - Zgodnie z sugestiami mieszkańców, dostawione zostaną kosze na śmieci, ale tylko poza obszarem leśnym. Jak informują leśnicy, śmieci w lasach są śmiertelnym zagrożeniem dla dzikich zwierząt, najmniejsze stworzenia zwabione zapachem często wpadają do pojemników i już nigdy z nich nie wychodzą... Takie odpady zagrażają przyrodzie także ze względu na możliwość zatrucia.

Burmistrz zaprasza do odwiedzania parków w Szprotawie

- Zapraszam naszych mieszkańców i turystów do spacerów po uroczych terenach zielonych, to ważne też dla naszej kondycji - zachęca burmistrz Mirosław Gąsik. - Ławki zostały tak ustawione, by odpoczywający mógł spoglądać na rzekę Bóbr, na staw parkowy z wyspą w kształcie serca, na pomnik bitwy Chrobrego w 1015 r., czy cenne przyrodniczo mokradła Parku Słowiańskiego - informuje Maciej Boryna z wydziału promocji.

Źródło: UM Szprotawa