Ta droga w Wawrowie była udręką, teraz jest równa jak stół. Kosztowała 6,3 mln zł i już służy mieszkańcom

W poniedziałek, 25 marca, oficjalnie otwarto drogę powiatową między Wawrowem a drogą z Gorzowa w stronę Czechowa. To nie była łatwa inwestycja. Początkowo miała kosztować 4,4 mln zł. Dofinansowanie państwa miało wynosić 60 proc, czyli ponad 2,6 mln zł. – Ale potem przyszedł kryzys i koszty wzrosły. Koszty wzrosły do 6,3 mln zł. To kontynuacja wcześniejszego odcinka. Obie inwestycje kosztowały ponad 11 mln zł. W połączeniu ze ścieżką rowerową na Bermudach łącznie zainwestowaliśmy w tę drogę ponad 12 mln zł – tłumaczy Paweł Pisarek, wójt gminy Santok.