Tak cierpi Werter w XXI wieku, czyli premiera Teatru Mostów

- Ten spektakl powinno zobaczyć jak najwięcej uczniów. Powinny przychodzić na niego całe klasy. Jest wyśmienity! – mówiła w piątek 29 września pani Sylwia. Była jednym z kilkudziesięciu widzów, którzy przyszli do Miejskiego Centrum Kultury na premierę sztuki „Werter.pl”. To monodram, który przygotował Konrad Pruszyński, 26-letni aktor, reżyser, autor dramatów i założyciel niezależnego Teatru Mostów.

Teatr Mostów z kolejną premierą. "Całe moje życie to teatr" - mówi Konrad Pruszyński

- To opowieść o tym, z jakimi wyzwaniami mierzą się dziś młodzi ludzie. Trudno się w tych czasach dorasta. Chcę przekazać widzom, że każdy zasługuje na uznanie, zrozumienie i każdy ma w sobie siłę, by zwyciężać codzienne przeciwności – mówi Konrad Pruszyński. - Bohater „Werter.pl” to rodzaj mojego alter ego. On znajduje pokrzepienie w tworzeniu autorskiego, artystycznego uniwersum – opowiada, śpiewa o swoim życiu i to pomaga mu uporać się z czarnymi myślami – dodaje gorzowianin.

„Werter.pl” to autorska wariacja Pruszyńskiego na temat „Cierpień młodego Wertera" Goethego. Do tekstu niemieckiego poety 26-latekj dopisał bowiem część współczesną.

- To opowieść o niespełnionej miłości, napiętej relacji głównego bohatera z jego matką oraz testament miłości i akceptacji, który może stanowić "efekt Wertera" XXI wieku – mówi Pruszyński.

„Werter.pl” to trzecia sztuka niezależnego gorzowskiego teatru. W czerwcu zeszłego roku Teatr Mostów wystawił spektakl „Jestem czysty”, natomiast w marcu tego roku – „Romantyczki”. Teatr rozpoczął już przygotowania do czwartej swojej produkcji. Będzie to spektakl familijny „Wieczne drzewo”, w którym przestrzeń sztuki będzie inspirowana Gorzowem. Premiera planowana jest już na styczeń przyszłego roku.

