Będzie kolejna linia tramwajowa w Gorzowie? Miałaby biec przez osiedle Sady

Jak miałaby przebiegać nowa trasa? Wyobraźmy sobie, że jedziemy tramwajem z centrum miasta i jesteśmy już na ul. Walczaka. Około 400 metrów za przystankiem, który jest na wysokości cmentarza wojskowego, torowisko ma skręcać w lewo i jechać wzdłuż planowanej tu ul. Kroenke. Ta nowa droga ma biec w miejscu, gdzie dziś są ogródki działkowe pomiędzy ul. Siedzikówny-Inki a murem szpitala psychiatrycznego. Ma mieć ona około 600 metrów i dochodzić do przedłużonego odcinka ul. Niepodległości. Dziś w tym miejscu osiedla Sady od dziesięcioleci jest polna droga. W ciągu najbliższych dziesięciu lat w końcu pojawiłby się tu asfalt.

Dziś spora część ul. Niepodległości to polna droga, po której często trudno przejść suchą stopą. Jarosław Miłkowski

To jeszcze nie koniec nowej trasy. Z ul. Kroenke tramwaj skręcałby w ul. Niepodległości. Dalej tory biegłyby prosto przez rondo Niepodległości. Następnie jadąc równolegle do Okulickiego, wzdłuż której pozostawiony jest pas na torowisko, dojechałyby do skrzyżowania z ulicami: Plac Jana Pawła II i Kombatantów. Tu byłaby krańcówka obsługiwana tramwajami dwukierunkowymi. Dawałoby to możliwość późniejszego wydłużenia trasy co najmniej do ul. Szarych Szeregów. W dalszych planach miasto ma bowiem rozbudowę torowiska w kierunku Szkoły Podstawowej nr 20. To rozwiązanie atrakcyjne. Tramwaj dojeżdżałby bowiem w „serce” osiedla.