W Nadleśnictwie Kłodawa nowy las sadzi maszyna. Bo brakuje chętnych do pracy

Zasadzili ponad milion sadzonek

Każdego roku leśnicy robią odnowienia, czyli sadzą las na gruntach, na których rósł on wcześniej oraz zalesienia w zupełnie nowych miejscach. Tym razem na terenie kłodawskiego nadleśnictwa do posadzenia było ponad półtora miliona sadzonek. I to na prawie dwustu hektarach ziemi!

Leśnicy urozmaicają nasadzenia

Dominuje sosna, bo jej sadzimy najwięcej. Kiedy na hektarze ziemi sadzimy dziesięć tysięcy sadzonek sosny, to na tym samym terenie będzie sześć tysięcy sadzonek dębu. Oprócz tego jest też buk, grab, jawor, klon oraz lipa, a więc gatunki biocenotyczne, które są sadzone w celu poprawy zdrowotności lasu. Większość sadzonek wyprodukowaliśmy we własnej szkółce, ale niektórych gatunków nie mieliśmy w wystarczającej ilości, więc musieliśmy się posiłkować sadzonkami wyhodowanymi w innych nadleśnictwach - dodaje Tadeusz Szyszko.

W sadzeni lasów pomaga sadzarka

Tej wiosny kłodawscy leśnicy szybciej niż zwykle uporali się z sadzeniem nowego pokolenia lasu. To dlatego, że pomagała im sadzarka. To specjalna maszyna, która w czasie ośmiogodzinnej zmiany roboczej jest w stanie posadzić ponad hektar lasu, na którym mieści się około dziesięciu tysięcy sadzonek. To dużo więcej niż człowiek, który w tym samym czasie posadzi tysiąc sadzonek. Sadzarki mają też dodatkowy atut. Dokładność sadzenia jest bowiem znacznie lepsza niż przy sadzeniu ręcznym.

W nadleśnictwach brakuje rad do pracy

Nadleśnictwa w całym kraju coraz częściej korzystają z takich maszyn. Okazują się one niezbędne i to z bardzo prozaicznego powodu. Są wykorzystywane, ponieważ wiele nadleśnictw boryka się z problemem braku rąk do pracy i chętnych do sadzeniu lasu.