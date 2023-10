Tak wygląda praca w policji "od kuchni". Drzwi otwarte i ogrom atrakcji w gorzowskiej komendzie | WIDEO, ZDJĘCIA OPRAC.: Michał Korn

Za nami dzień otwarty Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie udział brali uczniowie szkół podstawowych. Możliwość zobaczenia pracy policjantów od „od kuchni” to rzadkie doświadczenie, ale jeśli ktoś myśli o zawodzie policjanta, to był to idealny moment, żeby poznać tajniki zawodu.