Takiej demonstracji Nowa Sól nie widziała. Jak przekonywali protestujący "wolności nam nie odbiorą, ale musimy o nią walczyć"

W kwestiach bezprawnego zwolnienia szerzej wypowiedział się Adam Ruszczyński, który również dostał dziś wymówienie. Według niego sprawa na gruncie prawnym dopiero się zaczyna.

Miło nam być tutaj i czujemy, że jesteśmy po właściwej stronie - zaczął publicysta. - Liklwidator uzurpator Michał Iwanowski, człowiek związany z Platformą Obywatelską, rzecznik prasowy byłej marszałek Elżbiety Anny Polak z PO, to jest to, co pokazuje kto przejmuje Radio Zachód. To radio nie będzie obiektywnym medium jeśli likwidatorem jest Michał Iwanowski. Ja nazywam go owocem zatrutego drzewa, bowiem ten pan wykonuje wszystkie czynności bezprawnie. On nie pokazał nam żadnego dokumentu, który by świadczył, że ma on prawo dokonywać czynności likwidacyjnych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że likwidator działa nielegalnie. Likwidacji można dokonać na podstawie ustawy. Ustawy nie ma. Wiemy dziś, ze pani notariusz jest już ścigana przez prokuraturę. Zniknęła gdzieś, podobno do Ameryki Południowej wyjechała, żeby nie ponosić odpowiedzialności i to się dopiero zaczyna, że widać całkowity krach na gruncie prawnym działalności pułkownika ministra Sienkiewicza.