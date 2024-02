To anonimowe pytanie zachęciło zielonogórzan do rozmowy i wspomnień. Czego wciąż brakuje na mapie miasta? Najczęstsza odpowiedź Cię zaskoczy

Jedno pytanie wystarczyło, aby zachęcić mieszkańców do rozmowy. Post zebrał ponad 200 komentarzy, w których mieszkańcy dzielili się swoimi pomysłami i potrzebami. Przeważająca większość wskazywała na brak miejsc, które mogą zaspokoić różnorodne potrzeby społeczne. Co pojawiało się najczęściej?

Czego brakuje mieszkańcom Zielonej Góry?

Wyjście do restauracji to nie tylko możliwość testowania nowych smaków i odkrywania kuchni z całego świata, to też ważny aspekt społeczny, który jak zauważyła pani Patrycja, jedna z komentujących wyklucza np. osoby chore na celiakię, nietolerancje czy alergie pokarmowe. Restauracja, która w swojej ofercie miałaby także dania bez glutenu, spotkała się z pozytywnym odzewem mieszkańców Zielonej Góry. - Zgadzam się, w Zielonej Górze brakuje takich miejsc – dodaje pani Anna.