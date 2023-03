To będzie bój o wszystko. Gorzowscy szczypiorniści patrzą na podium, przemyślanie chcą się utrzymać w Lidze Centralnej

Mecz gorzowian z przemyślanami rozpocznie się o godz. 17.00 w hali SP nr 20 przy ul. Szarych Szeregów i będzie rewanżem za październikowy triumf stalowców na Podkarpaciu 5:4 w rzutach karnych (po 60 minutach gry był remis 29:29). Sobotnim (18 marca) rywalom przyświecają diametralnie odmienne cel. Gospodarze wciąż myślą o doścignięcia 4. w tabeli Śląska Wrocław (tracą do niego 4 „oczka”), zaś goście marzą o wydostaniu się ze strefy spadkowej (od pierwszej bezpiecznej lokaty, zajmowanej przez Anilanę Łódź, dzieli ich aż 8 punktów).

Szczypiorniści Stali wrócili do Gorzowa z trzema punktami i… jednym złamanym nosem

Przemyślanie zagrają o wszystko

– SRS przyjedzie do nas walczyć o życie, bo w razie przegranej praktycznie nie będzie miał już szans na utrzymanie w Lidze Centralnej – powiedział podczas czwartkowej (16 marca) konferencji prasowej trener Budnex Stali Oskar Serpina. – Ten zespół jest dziś przedostatni w stawce, ale to miejsce absolutnie nie odzwierciedla jego sportowego potencjału. Przemyślanie mieli w tym sezonie sporego pecha, kilka spotkań przegrali w samych końcówkach. To wróży ogromne emocje w hali przy Szarych Szeregów.