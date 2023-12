Tragedia w Brzeźnicy w powiecie żagańskim. Kierowca dostawczego iveco śmiertelnie potrącił kobietę

Do wypadku doszło w czwartek, 21 grudnia, w godzinach popołudniowych. We wsi Brzeźnica w powiecie żagańskim życie straciła 71-letnia kobieta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do tragedii doszło, gdy kierowca dostawczego iveco wykonywał manewr cofania. Wówczas za pojazdem znalazła się 71-latka. Doszło do tragicznego w skutkach potrącenia. Dlaczego kierowca nie zauważył pieszej? To ustalą obecni na miejscu policjanci, którzy będą prowadzić dochodzenie pod nadzorem prokuratora.