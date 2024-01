Tragiczny początek roku w Lubuskiem. Śmierć zbiera żniwo na drogach regionu

Nowy rok rozpoczął się tragicznie na drogach

Trzech kierowców i jedna piesza. To bilans wypadków, jakie wydarzyły się od początku roku na lubuskich drogach. Tragiczna seria rozpoczęła się w noworoczny poranek na krajowej dwudziestce dwójce między Kostrzynem a Słońskiem. Kierujący osobowym hyundaiem z niewyjaśnionych przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejsce dotarła policja, pogotowie ratunkowe oraz kilka jednostek straży pożarnej. Niestety mężczyzna prowadzący auto zginął na miejscu. Droga przez kilka godzin była zablokowana w obu kierunkach.

Nastolatka została potrącona przez samochód

Do kolejnej tragedii doszło 2 stycznia na drodze krajowej nr 29 między Osiecznicą a Marcinowicami, w okolicach Krosna Odrzańskiego. Potrącona została tam 18-latka. Jak poinformowała policja nastolatka trafiła do karetki, która miała ją przetransportować do szpitala w Zielonej Górze. Ratownicy w drodze walczyli o jej życie, ale obrażenia młodej dziewczyny były zbyt poważne. Poszkodowana zmarła. Wciąż nie wiadomo dlaczego znalazła się na środku ruchliwej drogi.