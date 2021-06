Tragiczny wypadek na trasie Płoty - Zielona Góra. Nie żyje 72-letnia rowerzystka

Do wypadku doszło na trasie Płoty - Zielona Góra. Za przejazdem kolejowym w Przylepie. Około godziny 19.00 rozpędzone auto potrąciło rowerzystkę, która wybrała się na wycieczkę z mężem.

- Ostatnio jeden z Czytelników "Gazety Lubuskiej" zwrócił uwagę na konieczność wybudowania ścieżki rowerowej lub chodnika na odcinku przejazd kolejowy w Przylepie a ścieżką rowerową doprowadzoną do granic gminy Czerwieńsk, zaraz za Płotami. Ruch rowerowy i pieszy na tym odcinku jest bardzo duży, gdyż mieszkańcy Płot korzystają też z przystanku kolejowego w Przylepie. W sobotę ok. godz. 19 na tym właśnie odcinku doszło do tragedii, zginęła kobieta-rowerzystka - poinformował nas jeden z mieszkańców.