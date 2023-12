Ostatni bieg w 2023 roku w Gorzowie. Było ekstremalnie trudno!

Bezpieczeństwo najważniejsze!

– Proszę, nie zwracajcie dziś uwagi na swoje czasy, tylko na bezpieczne dotarcie do mety! – apelował do uczestników główny organizator cyklu, Sebastian Wierzbicki z Wierzbicki Running Project.

Nowy triumfator

– Już wczoraj widziałem, jakie warunki się szykują, więc kupiłem sobie w Szczecinie buty z kolcami – wyznał po minięciu mety. – Dziś mogę powiedzieć, że w 50 procentach wygrałem ja, a w 50 procentach te buty. Choć nowe i całkiem nie rozbiegane, to jednak pozwalały mi się utrzymywać na bardzo śliskiej trasie. Często trenuję na tej trasie, ale tak trudnych warunków nie pamiętam. Długo biegliśmy na czele we trzech, w końcówce przyspieszyłem. Wiem, że w generalnej klasyfikacji na razie ustępuję Mariuszowi, lecz do zakończenie cyklu zostały jeszcze trzy biegi w pierwszym kwartale 2024 roku. Będę walczył do końca.