Trwa przebudowa ulicy Żelaznej i mostów Doroty w Żaganiu

Lada moment ruszy remont drugiego mostu w Żaganiu

Wykonawca zapowiada, że lada moment most będzie przejezdny dla maszyn budowlanych, tym samym zostanie uwolniony front robót pod rozbiórkę ponad dwukrotnie większego mostu. Jednocześnie trwają roboty drogowe w ciągu ul. Żelaznej, gdzie przebudowywana jest kanalizacja deszczowa oraz prowadzone są prace brukarskie.

Równolegle do prac prowadzonych w Żaganiu rozpoczęły się roboty budowlane 8 kilometrów dalej na moście na Kwisie w okolicach Trzebowa, oznaczonym jako obiekt M3. Na czas robót zbudowana została tymczasową kładkę dla pieszych umożliwiającą przeprawę na drugą stronę rzeki suchą stopą.

- Za nami główne prace rozbiórkowe. Aktualnie porządkujemy plac budowy i przymierzamy się do prac fundamentowych pod nową konstrukcję mostu, której docelowa długość wyniesie 134,5 metra. Do przebudowy będziemy mieć również niewielki most M4, który grzecznie czeka na swoją kolejność – informuje żagańskie starostwo firma Nowak-Mosty.

Źródło: żagańskie starostwo