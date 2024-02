TS Przylep Zielona Góra stawia na piłkę kobiecą. W klubie ruszyła nowa sekcja

Za kulisami kobiecej drużyny TS-u Przylep będzie działać Konrad Komorniczak, który zajmuje się m.in. marketingiem klubu.

– Stawiamy sobie wysokie cele. Ja jestem bardzo pracowitą osobą i tu obok siebie również mam pracowite i ambitne osoby – mówił K. Komorniczak podczas konferencji prasowej. – Ja nie wierzę, że my będziemy to robić tylko dla siebie. Będziemy to robić dla spełnienia własnych ambicji, dla stworzenia miejsca i takiej piłkarskiej kultury, która w Zielonej Górze istnieje, bo szkolenie dziewczynek tutaj jest. Te dziewczynki potem niestety nie aspirują do klubu z Zielonej Góry, bo nie mają takiej możliwości. My musimy stworzyć coś tak fajnego, żeby dziewczynki, trenując dzisiaj jako 11- czy 12-latka, mogły w przyszłości zagrać w Zielonej Górze na bardzo wysokim poziomie.