Tylko Stilon może być zadowolony z inauguracji wiosny

Stilon lepszy od Lechii w derbach

Jeden gol w Bytomiu Odrzańskim

Jako pierwsza wiosnę zainaugurowała Odra Skrzynie Zając Bytom Odrzański, która na własnym terenie zmierzyła się z jedną z czołowych drużyn ligi, MKS-em Kluczbork. Na premierową bramkę zgromadzeni na bytomskim stadionie kibice musieli czekać aż do 72 minuty. Z tym że był to gol dla drużyny przyjezdnej. Na listę strzelców wpisał się wówczas Patryk Tuszyński, a jako że była to jedyna bramka tego spotkania, to napastnik MKS-u zapewnił swojej drużynie trzy punkty. Gościom w zwycięstwie nie przeszkodziła również czerwona kartka, którą w doliczonym czasie drugiej połowy obejrzał Michał Płonka. Tym samym zespół z województwa opolskiego zrewanżował się Odrze za niespodziewaną jesienną porażkę 0:3.