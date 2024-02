Uczniowie strzelają na lekcjach. Szkoła w Gorzowie otworzyła strzelnicę

- Ta strzelnica bardzo nam się przyda. Mamy tu możliwość rozwijania tego, co kochamy. Można tu zacząć strzelać samodzielnie i później się rozwijać – mówi Julia Słomińska, uczennica I klasy technikum w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej.

Strzelają laserem

Na czym polega wirtualna strzelnica? Na ścianie rzutnik wyświetla różne obrazy – na przykład strzelnicę plenerową czy pole walki – a uczniowie „strzelają” do wyświetlanego celu bronią z zamontowanymi emiterami laserowymi.

- Tu można nabyć nawyki przy strzelaniu – mówi J. Słomińska. Oczywiście nie wszystkie. – W prawdziwej broni jest odrzut, a tutaj go nie ma – dodaje uczennica. Nastolatka strzela zaledwie od jesieni, a swoją celnością robiła w piątej wrażenie na dorosłych.

Sytuacje i odgłosy jak w realu

Strzelnica, choć jest wirtualna, to sprawia realistyczne wrażenie. Odgłosy strzelania są jak prawdziwe.

- Przy czterech strzelających hałas jest trochę uciążliwy. Musimy więc mieć słuchawki – mówi mjr Trzaskowski. - Wirtualna strzelnica jest systemem strzeleckim, systemem trenażerowym, bardzo bezpiecznym dla uczniów, ale dającym faktyczne możliwości strzelań jak na bojowych strzelnicach i na faktycznym polu walki. Tutaj są strzelania zawodowe. Tu są sytuacje, w których mogą się znaleźć. Przygotowują one do służb mundurowych – dodaje nauczyciel.