Tu giną ptaki, jeden po drugim. Ten budynek w centrum Zielonej Góry to pułapka dla nich

Gołębie wlatują i nie potrafią się stąd wydostać

Pomagają jak mogą, ale problem trzeba raz dobrze załatwić

Problem próbują rozwiązać społecznicy. Przynoszą ptakom wodę. Trzeba by wyłapać zwierzęta, ale to też trudne, obiekt ma cztery piętra, poza tym gołębie siedzą w szybach wentylacyjnych. Potrzebne są klatki. No i trzeba by zabezpieczyć, pozasłaniać wybite szyby, miejsca, przez które wlatują gołębie do środka. A to olbrzymie koszty…

- Nagłośnijcie sprawie, może jak problem dotrze do wielu ludzi, ktoś znajdzie jakieś sensowne i zgodne z prawem rozwiązanie tej sytuacji – mówią mieszkańcy.