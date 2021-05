Utrudnienia na głównych ulicach w Kożuchowie. Trzeba zachować ostrożność. Sprawdź, co się tam buduje

W Kożuchowie na kilku ulicach jednocześnie trwają prace. To powoduje utrudnienia dla kierowców, nie jest też komfortowe dla ekip wykonujących te roboty, stąd konieczna jest szczególna ostrożność, aby nic nikomu się nie stało.

Roboty trwają w tych miejscach w Kożuchowie

Ruch na odcinku pasa jezdni ulicy Nowosolnej odbywa się wahadłowo.

Co to za roboty? Czym spowodowane są utrudnienia w ruchu? W Kożuchowie powstaje 21 km sieci kanalizacji sanitarnej i 14 km sieci wodociągowej.

- Prosimy mieszkańców i użytkowników dróg o zachowanie szczególnej ostrożności i wyrozumiałość - prosi Sławomir Trojanowski, prezes przedsiębiorstwa USKOM, które realizuje inwestycję. - Pocieszającym jest fakt, że prace postępują zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, co zwiastuje, że całość inwestycji zostanie zakończona pomyślnie w terminie, to jest do 30 września 2021 r.