Utrudnienia w Grabiku koło Żar, tuż przy obwodnicy. Trwają prace związane z naprawą uszkodzonego przepustu drogowego

Remont drogi nr 287 w Grabiku trwa już wiele miesięcy, podczas prac doszło do uszkodzenia przepustu drogowego, najpierw wprowadzono ruch wahadłowy, ruchem kierowano ręcznie, potem za pomocą świateł. Przez wiele tygodni na drodze nie było widać żadnych pracowników, w końcu prace ruszyły, ale pojawiły się poważne utrudnienia. Most całkowicie wyłączono z ruchu i według planów, ma to potrwać co najmniej kilka tygodni. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo wyznaczono objazdy dla ciężarówek i osobówek.